Calciomercato Milan, sette giorni per tre arrivi: i nomi

Calciomercato Milan – Come riportato da il Corriere dello Sport, il Milan in questa settimana definirà tra nuovi acquisti in vista dell’inizio della prossima stagione.

Domani sbarcherà in Italia Giroud per sostenere le visite mediche ma, oltre alla punta francese, Maldini e Massara stanno definendo anche il prestito con diritto di riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid. In fase di definizione anche l’acquisto del senegalese Fodé Ballo-Touré dal Monaco.