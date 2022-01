Diallo Milan: un ostacolo nella trattativa, la situazione

Domani inizierà ufficialmente il calciomercato di gennaio. Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Kjaer, si segue Diallo, ma…

Domani inizierà ufficialmente il calciomercato di gennaio. Il Milan è alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Kjaer. Tra i nomi seguiti c’è Diallo, difensore del Psg. Un profilo che piace ma c’è un ostacolo.

Come riportato da Calciomercato.com infatti il Milan, non è convinto della valutazione da 25 milioni fatta dal Psg. Secondo il club rossonero il difensore senegalese non vale quella cifra.