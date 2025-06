Calciomercato Milan – Il giocatore che era stato accostato a diversi club, tra cui quello rossonero, pronto ad andare in Premier

Il futuro di Diego Coppola sembra sempre più delineato e, a sorpresa per alcuni osservatori, non sarà in Italia. Il difensore dell’Hellas Verona è ormai a un passo dal trasferimento al Brighton, club inglese che ha recapitato un’offerta ufficiale superiore ai 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Un’accelerazione significativa, quella dei Seagulls, che dimostra la loro ferma volontà di puntare sul difensore veronese. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Coppola, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e, non a caso, il suo nome era stato accostato anche al Milan. I rossoneri, sempre attenti ai giovani di prospettiva che possano rafforzare il reparto difensivo, avevano monitorato la situazione del centrale scaligero, apprezzandone le doti fisiche, la solidità in marcatura e la capacità di impostare il gioco. Tuttavia, l’interesse del Milan non si è mai concretizzato in un’offerta ufficiale di tale portata, lasciando campo libero alle squadre estere.

Il Brighton, invece, ha agito con decisione, mettendo sul piatto una cifra importante per un difensore così giovane, a testimonianza della fiducia nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita. Per l’Hellas Verona, la cessione di Coppola rappresenta un’ottima plusvalenza e un’iniezione di liquidità fondamentale per il proprio mercato. Il difensore, reduce da un’ottima stagione in Serie A e con un recente debutto anche in Nazionale, si prepara quindi a un’esperienza affascinante in Premier League, un campionato che gli permetterà di confrontarsi con un livello di calcio estremamente competitivo e di continuare il suo percorso di maturazione. Per il Milan, resta il rammarico per non aver affondato il colpo su un giocatore che sembrava poter rappresentare un investimento intelligente per il futuro della difesa rossonera.