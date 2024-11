Calciomercato Milan, Furlani rinuncia al parametro zero di lusso! Sta per firmare con loro

Calciomercato Milan, Furlani rinuncia al sogno Sergio Ramos: il centrale spagnolo, svincolato, verso il Boca Juniors

Manca sempre meno al ritorno in campo di Sergio Ramos, difensore nei mesi scorsi accostato a parametro zero anche al calciomercato Milan: il difensore è vicinissimo al trasferimento in Argentina al Boca Juniors, dove troverà, tra gli altri, Edinson Cavani.

Sergio Ramos è senza squadra da questa estate, quando si è separato (per la seconda volta) dal Siviglia. Il Boca Juniors potrebbe essere dunque l’ultima squadra della sua leggendaria carriera.