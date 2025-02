Calciomercato Milan, Serginho promuove i rossoneri: «Gimenez e Joao Felix grandi acquisti. Su Walker...»

Calciomercato Milan, l’ex rossonero Serginho ha esaltato i colpi invernali del club rossonero: da Santiago Gimenez a Walker

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Serginho ha parlato così del calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Come tutti i milanisti vivo questa situazione delicata con la speranza che possa migliorare. Purtroppo non abbiamo raggiunto il livello sperato di risultati, né in Serie A né in Champions. Finora il miglior Milan non si è ancora visto. Santiago Gimenez? Ha il gol nel sangue, però necessita di un gioco, di compagni che lo supportino servendolo nel modo giusto. Gli uomini d’area sono così. Joao Felix? Ha una tecnica impressionante e lo considero un calciatore di livello altissimo, altrimenti non avrebbe potuto indossare le maglie di Atletico, Barcellona e Chelsea. In carriera finora non ha espresso tutto il suo potenziale e spero che ci riesca al Milan. A destra il Milan ha avuto qualche problema in questa stagione e con Walker direi che li ha risolti. Adesso è infortunato, ma uno come lui non si discute: ha esperienza, il dna del vincente dopo le stagioni al City e la sicurezza che ti trasmette indossare la maglia della nazionale inglese. Bondo e Sottil? Allungheranno la panchina e vedrete che faranno comodo anche a partita iniziata».