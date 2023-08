Schouten Milan: un club è interessato al centrocampista! Ultime. Per i rossoneri è un’ipotesi di mercato, ma non solo per loro

Il Milan ha messo gli occhi su due centrocampisti del Bologna: Dominguez e Schouten. Il primo è in pole per il mercato rossonero, per il secondo invece c’è un ostacolo.

Secondo quanto scrive Nicolò Schira su Twitter, il Psv ha mostrato interesse per il gicoatore di Thiago Motta. I contatti sono aperti tra le due squadre.