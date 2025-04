Calciomercato Milan, Schira svela tutto: «I rossoneri corrono questo grosso rischio la prossima estate. Scenario assolutamente da evitare»

Condividi via email

Calciomercato Milan, Nicolò Schira, noto giornalista, ha parlato del futuro di Theo Hernandez, in scadenza di contratto a giugno del 2026

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan della prossima estate.

Questione Theo Hernandez: il Milan se non trova accordo per il rinnovo entro l’estate vuole venderlo a tutti i costi. Il giocatore però vuole rimanere al Milan, ma senza accordo vuole svincolarsi a parametro zero nel 2026