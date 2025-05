Calciomercato Milan, nasce il Diavolo di Sarri? Primo nome del toscano alla dirigenza, vorrebbe lui in mediana

Calciomercato Milan, Maurizio Sarri, possibile nuovo tecnico del club rossonero, avrebbe chiesto Samuele Ricci come primo colpo estivo

Il calciomercato Milan sembra avere gli occhi puntati su Samuele Ricci, regista del Torino, come potenziale primo colpo se Maurizio Sarri dovesse diventare il nuovo allenatore. Ricci è considerato un profilo importante per il ruolo di regista profondo, e il Milan sarebbe pronto a offrire al Torino un prestito con obbligo di riscatto. La trattativa potrebbe però essere complicata, con possibili concorrenti in lizza per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

L’interesse per Ricci è emerso nelle ultime settimane, e il Milan sembra determinato a inserirlo nella propria rosa per la prossima stagione. La conferma di Sarri come allenatore potrebbe essere un fattore decisivo per l’acquisto di Ricci, che potrebbe diventare un tassello importante del progetto tecnico del Milan. Lo riporta Repubblica.