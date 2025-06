Calciomercato Milan, Sarri ha richiesto a Lotito questo giocatore rossonero: adesso potrebbe anche partire. Le ultimissime sui rossoneri

Ruben Loftus-Cheek alla Lazio non è più una semplice suggestione di mercato, ma un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maurizio Sarri lo vuole a tutti i costi per il suo nuovo ciclo biancoceleste. Il centrocampista inglese del Milan è un vecchio pallino del tecnico toscano, che lo ha già avuto alle sue dipendenze durante la sua esperienza al Chelsea, ottenendo risultati significativi.

L’affinità tattica tra Sarri e Loftus-Cheek è innegabile. Sotto la guida del “Comandante”, l’inglese ha espresso alcune delle sue migliori prestazioni, dimostrando la capacità di abbinare fisicità e inserimenti offensivi cruciali nel centrocampo a tre tanto caro all’allenatore. La sua duttilità e la sua visione di gioco lo rendono un profilo ideale per i meccanismi sarriani, e Sarri stesso non ha mai nascosto la sua ammirazione per il giocatore.

Nonostante una stagione al Milan costellata da qualche infortunio di troppo e un rendimento non sempre costante, che ha incluso anche un’operazione per appendicite a marzo 2025, la Lazio è pronta a scommettere su di lui. Il Milan, da parte sua, potrebbe valutare la cessione per recuperare parte dell’investimento e alleggerire il monte ingaggi, a patto che l’offerta della Lazio sia economicamente vantaggiosa.

Per Loftus-Cheek, il trasferimento a Roma rappresenterebbe un’occasione d’oro per rilanciare la propria carriera e ritrovare la continuità smarrita. La prospettiva di lavorare nuovamente con un allenatore che lo conosce e lo valorizza al meglio potrebbe essere un fattore decisivo. La Lazio è decisa a regalare a Sarri il suo pupillo per costruire una squadra in grado di competere su più fronti.