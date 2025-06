Calciomercato Milan, Santiago Gimenez non basta: due i nomi sul taccuino, Tare in pressing

Calciomercato Milan, non basta Santiago Gimenez: Allegri vuole un altro attaccante, sul taccuino i nomi di Retegui e Vlahovic

Cambiamenti in vista per l’attacco del Milan? Nonostante il recente investimento di 30 milioni di euro per Santi Gimenez, attaccante messicano prelevato dal Feyenoord lo scorso gennaio, il “Diavolo” sembra intenzionato a rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo già in questa estate. L’obiettivo primario è l’acquisizione di un nuovo attaccante titolare, una mossa caldamente richiesta dal mister Massimiliano Allegri, il quale ha espresso chiare preferenze per due nomi in particolare: il suo ex pupillo Dusan Vlahovic e il centravanti della Nazionale italiana, Mateo Retegui.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, la situazione per arrivare a uno dei due attaccanti presenta scenari diametralmente opposti. La preferenza di Allegri, Dusan Vlahovic, in forza alla Juventus, potrebbe essere acquisibile con un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, considerando calciomercato Milan he il suo contratto con i bianconeri scade nel 2026. Tuttavia, l’ostacolo principale per il Milan risiede nell’ingaggio del serbo, attualmente pari a ben 12 milioni di euro a stagione. Sebbene il giocatore e il suo entourage siano consapevoli di dover abbassare le pretese, le richieste rimarranno comunque elevate, rendendo l’operazione economicamente complessa per le casse rossonere.

Dall’altra parte, Mateo Retegui, attaccante della Nazionale italiana e attualmente all’Atalanta, rappresenta un’alternativa decisamente più sostenibile dal punto di vista dell’ingaggio. Il suo stipendio è in linea con i parametri del Milan, rendendolo un’opzione allettante sotto questo aspetto. Il vero problema, però, è la richiesta dell’Atalanta per il suo cartellino. La società bergamasca, infatti, valuta il giocatore oltre 45 milioni di euro, una cifra considerevole che potrebbe scoraggiare il Milan, nonostante le evidenti qualità del calciatore e il suo status di “centravanti di prospettiva” per la Nazionale.

Secondo le indiscrezioni raccolte e citate da Tuttosport, il Milan si trova di fronte a una vera e propria scelta strategica. Da un lato, la possibilità di accontentare Allegri con un giocatore di comprovata esperienza e con il quale ha già lavorato, Vlahovic, ma a patto di trovare un compromesso sull’ingaggio. Dall’altro, un investimento importante su Retegui, con un ingaggio più accessibile ma un costo del cartellino significativamente più elevato. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente quale sia la mossa più vantaggiosa e sostenibile per rinforzare l’attacco, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell’allenatore che della solidità finanziaria del club. Il mercato estivo si preannuncia quindi caldo e ricco di colpi di scena per il reparto offensivo del Milan, con Vlahovic e Retegui che restano i nomi più gettonati per affiancare e, potenzialmente, sostituire, Gimenez al centro dell’attacco.