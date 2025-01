Condividi via email

Calciomercato Milan, quella di oggi sarà una giornata praticamente decisiva per Santiago Gimenez: Furlani pronto a presentare l’offerta definitiva

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata molto importante, se non addirittura decisiva, per il calciomercato Milan sul fronte Santiago Gimenez.

L’affare Gimenez è ora strettamente legato ai tempi di recupero: i contatti con il Feyenoord non si sono mai interrotti, con il Milan pronto a spingersi a un’offerta da oltre 30 milioni comprensiva di bonus e del 10% sulla plusvalenza della futura rivendita.