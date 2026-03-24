Calciomercato
Calciomercato Milan, conferme su Santiago Castro: pallino di Allegri e primi contatti tra le parti
Calciomercato Milan, arrivano conferme sul nome di Santiago Castro per l’attacco della prossima stagione. Primi contatti
Il Milan ha già iniziato a tessere la trama per il calciomercato estivo del 2026. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza rossonera è al lavoro per assecondare le richieste di Massimiliano Allegri, che ha individuato nel reparto offensivo la priorità assoluta per la prossima stagione.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
Il nome che sta scalando rapidamente le gerarchie è quello di Santiago Castro, talento argentino classe 2004 in forza al Bologna. Allegri stravede per le sue caratteristiche da “centravanti vero”, capace di abbinare cattiveria agonistica a una tecnica sopraffina, ideale per il suo sistema di gioco.
Calciomercato Milan, rebus Leao: il rinnovo entra in una fase di standby
Se il fronte entrate scotta, quello dei rinnovi vive un momento di inaspettata riflessione. Il futuro di Rafael Leao, attualmente in scadenza nel 2028, è finito sotto la lente d’ingrandimento della società.
Nonostante l’intenzione iniziale di blindare il numero 10 con un prolungamento che ne riconoscesse la centralità nel progetto, nelle ultime settimane i contatti hanno subito una brusca frenata. Il discorso è ufficialmente in standby: una situazione che obbliga il Milan a valutare con estrema attenzione il futuro del portoghese, specialmente di fronte alle sirene dei top club europei che monitorano l’evolversi della vicenda.