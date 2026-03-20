Calciomercato Milan, rispunta una vecchia suggestione per l’attacco: occhi su Santiago Castro con l’ok di Allegri

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno inserito nel proprio taccuino anche il nome di Santiago Castro del Bologna. Ultime

La notte magica del Bologna all’Olimpico, culminata con la qualificazione ai quarti di Europa League, ha acceso definitivamente i riflettori su Santiago Castro.

L’attaccante argentino, protagonista assoluto della serata, è finito prepotentemente nel mirino delle grandi del nostro campionato. Come rivelato da Gianluca Di Marzio nel post-partita su Sky Sport, il Milan ha inserito ufficialmente il nome del classe 2004 nella propria lista dei desideri per la prossima sessione di mercato.

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Nonostante la concorrenza dei top club italiani, il Milan sembra intenzionato a muoversi con decisione. Secondo l’esperto di mercato, i rossoneri apprezzano la ferocia agonistica e la capacità di finalizzazione del centravanti rossoblu, vedendo in lui il profilo ideale per rinforzare un reparto che ha mostrato diverse lacune in questa stagione.

La trattativa non sarà semplice: il Bologna ha dimostrato grande fermezza nel trattenere i propri gioielli (come fatto con Lucumì), ma il fascino di San Siro e la necessità di Massimiliano Allegri di avere un “9” moderno potrebbero spingere Furlani e Tare a un investimento importante per battere la concorrenza.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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