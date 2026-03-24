Calciomercato Milan, Allegri indica la via: sono due gli obiettivi per la prossima stagione. Scout in Serie A

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri per la prossima stagione ha chiesto alla società Santiago Castro e Mario Gila

Il Milan ha iniziato a tessere la tela per la sessione estiva del 2026. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’orientamento di Massimiliano Allegri, condiviso nei primi incontri con la dirigenza, è chiaro: servono profili “pronti all’uso” che conoscano già le dinamiche della Serie A.

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Le priorità assolute del Diavolo rimangono un centravanti di peso e un difensore centrale affidabile per completare un reparto che ha già trovato in Pavlovic una certezza.

Calciomercato Milan: Castro, missione al Dall’Ara: Gila l’obiettivo per la difesa

Domenica scorsa, un osservatore rossonero è stato avvistato a Bologna per monitorare da vicino Santiago Castro. L’attaccante degli emiliani è balzato in cima alla lista, complici gli ottimi rapporti tra i club (consolidati dagli affari Saelemaekers e Calabria), nonostante una valutazione di 40 milioni di euro. Restano comunque calde le piste che portano a Retegui, Kean e Nicolas Jackson.

Per la difesa, invece, l’obiettivo numero uno è diventato Mario Gila: lo spagnolo della Lazio ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Lotito, per evitare di perderlo a cifre inferiori in futuro, potrebbe cederlo per 20-25 milioni, cifra su cui il Real Madrid vanta una clausola del 50%.