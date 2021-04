Calciomercato Milan, Sampaoli: «Thauvin e Milik? Non decido io»

Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, ha parlato del futuro di due giocatori importanti come Thauvin e Milik:

«Thauvin per me è uno dei giocatori più importanti di questa squadra ” ha spiegato l’allenatore dell’OM . “Quando lo vedo giocare, mi dico che ci piacerebbe molto continuare con lui in futuro, ma come ho detto per Milik ci sono molti parametri extra-sportivi che vanno oltre la semplice volontà dell’allenatore».