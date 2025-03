Calciomercato Milan, rossoneri inflessibili su Saelemaekers: serve un’offerta monstre, Furlani avvisa le pretendenti

Condividi via email

Calciomercato Milan, il club rossonero inflessibile su Saelemaekers: avviso alla Roma e alle pretendenti, serve questa cifra per il via libera

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il futuro di Alexis Saelemaekers, esterno belga legato al club rossonero da un contratto fino al 2027 e attualmente in prestito secco alla Roma.

Furlani ha fissato il prezzo ad almeno 20 milioni di euro: nessuna offerta al di sotto di questa cifra verrà presa in considerazione tanto che esiste la possibilità concreta che Saelemaekers torni a Milanello per restare nella rosa della prossima stagione.