Calciomercato Milan, l’esubero torna a Milanello? Tare riflette, prende quota un clamoroso scenario

Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers potrebbe tornare a Milanello in estate con la concreta possibilità di restarci: clamoroso scenario

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan deve risolvere anche il rebus legato al futuro di Alexis Saelemaekers, al momento in prestito secco alla Roma.

La Roma vorrebbe tenere Saelemaekers. Il club giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con il belga per poi andare a trattare con il Milan, magari offrendo una contropartita tecnica. Non Abraham. Non va comunque escluso che Alexis rientri nei programmi rossoneri.