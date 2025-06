Calciomercato Milan, tra cessioni bloccate e nuovi obiettivi a centrocampo. Tare deve risolvere il rebus esterni

Calciomercato Milan, Igli Tare deve sbrogliare diverse matasse in casa rossonera: rebus Saelemaekers, arriverà un altro esterno

Il calciomercato Milan estivo si sta rivelando più intricato del previsto per i rossoneri, alle prese con un lavoro complesso sia in entrata che in uscita. Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport – Calciomercato l’Originale, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sullo stato delle trattative, evidenziando come alcune cessioni cruciali si siano bloccate, portando il club a rivedere le proprie strategie, soprattutto a centrocampo.

Una delle situazioni più spinose riguarda Theo Hernández. Il terzino francese, pilastro della difesa milanista, non avrebbe, almeno per il momento, accettato l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Questa mancata cessione, sebbene rappresenti un’ottima notizia per i tifosi che apprezzano la sua importanza in campo, complica la pianificazione delle entrate finanziarie previste per il mercato. Parallelamente, si è registrato un blocco anche nella trattativa che avrebbe dovuto portare Yunus Musah al Napoli. L’americano, arrivato l’estate scorsa, non rientra più nei piani a lungo termine del Milan, ma trovare una destinazione adeguata si sta rivelando più difficile del previsto. Queste due situazioni in stallo hanno costretto la dirigenza rossonera a ricalibrare le proprie mosse, focalizzando l’attenzione su altri settori del campo.

Con le cessioni in stand-by, il Milan ha deciso di accelerare sul centrocampo, un reparto che necessita di rinforzi mirati e di qualità. Secondo Di Marzio, i rossoneri sono vicini a un colpo di grande spessore: Luka Modric. L’arrivo del fuoriclasse croato a parametro zero dal Real Madrid rappresenterebbe un innesto di esperienza e visione di gioco fondamentale per la mediana rossonera, portando una ventata di classe e leadership. Ma non è l’unico nome sul taccuino. Il Milan è pronto a formulare una nuova offerta per Javi Guerra, giovane talento del Valencia che ha già dimostrato il suo valore. L’interesse per il centrocampista spagnolo sottolinea la volontà del club di unire l’esperienza alla promessa di futuro. Nonostante un iniziale interesse, l’affare legato a Granit Xhaka sembra essersi raffreddato; il Milan, per ora, non ha voluto affondare il colpo, preferendo probabilmente concentrarsi su altri profili che meglio si adattano alle nuove esigenze.

Il lavoro del calciomercato Milan non si ferma al centrocampo. La società è attiva anche sul fronte degli esterni offensivi. Se da un lato la cessione di Alexis Saelemaekers appare probabile, con diversi club interessati al belga, dall’altro il Milan è alla ricerca di un altro giocatore di qualità per quella zona del campo. L’obiettivo è chiaro: aumentare la profondità e la qualità della rosa, fornendo a Fonseca più opzioni tattiche e un maggiore dinamismo sulle fasce.

In sintesi, il calciomercato Milan si sta delineando come un’estate di sfide e opportunità. Le cessioni bloccate hanno costretto il club a cambiare rapidamente rotta, puntando con decisione su innesti di spessore a centrocampo e continuando a monitorare il mercato per rinforzare gli esterni. La strategia sembra chiara: costruire una squadra competitiva che possa affrontare al meglio la prossima stagione, bilanciando le necessità finanziarie con le ambizioni sportive. Il tutto, come sempre, sotto l’occhio attento degli esperti di mercato, pronti a svelare i prossimi colpi del Milan.