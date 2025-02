Calciomercato Milan, Furlani alza il muro! Può partire solo con un’offerta monstre: Conceicao decisivo

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani, con l’avallo di Conceicao, alza il muro per Saelemaekers: richiesta alla Roma pari a 30 milioni di euro

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa per quanto riguarda Saelemaekers:

PAROLE – «La Roma su Saelemaekers si è mossa in anticipo per cercare di impostare una trattativa con il Milan per un’acquisizione a titolo definitivo dell’ex di Anderlecht e Bologna. Il primo contatto ufficiale, avvenuto nella seconda metà di giugno in quel di Milano, tra il club giallorosso e quello rossonero ha portato a una brusca frenata: Giorgio Furlani non intende scambiare il belga con Tammy Abraham aggiungendo un conguaglio economico a favore del club giallorosso, opzione richiesta dal direttore sportivo Florent Ghisolfi. Il Milan darebbe l’ok alla cessione di Saelemaekers solo davanti a una proposta da 25/30 milioni di euro, la Roma è stata avvisata. Sergio Conceição ha già espresso un giudizio molto lusinghiero nei confronti di Alexis e sarebbe felice di allenarlo nella prossima stagione. Solo un’offerta davvero importante dal punto di vista economico potrebbe giustificare l’addio del nazionale belga».