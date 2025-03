Calciomercato Milan, intrigo Saelemaekers: belga diviso tra addio e permanenza ma Furlani non fa sconti

Condividi via email

Calciomercato Milan, in estate i rossoneri dovranno risolvere anche il rebus legato al futuro di Saelemaekers: Furlani non fa sconti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan della prossima estate dovrà risolvere anche il rebus relativo al futuro di Alexis Saelemaekers, legato ai rossoneri da un contratto fino al 2027 e attualmente in prestito secco alla Roma nell’ambito dell’operazione che ha portato Abraham al Milan.

Escluso lo scambio alla pari tra i due calciatori, Furlani è stato chiaro con la Roma: per la cessione a titolo definitivo serve un assegno da almeno 20 milioni di euro. L’ipotesi della permanenza, in caso contrario, non è dunque assolutamente da scartare.