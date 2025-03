Calciomercato Milan, De Grandis si interroga: «Non ho mai capito questa operazione dei rossoneri della scorsa estate»

Calciomercato Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha criticato la scelta dei rossoneri di cedere Alexis Saelemaekers

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha criticato la scelta del calciomercato Milan di cedere Alexis Saelemaekers:

PAROLE – «Se fai il 4-3-3, Pulisic, Gimenez e Leao è un bel tridente. La cosa che non ho capito del Milan e continuo a non capire è la cessione di uno come Saelemakers che è una fantastica alternativa ed è perfetto se tu devi avere una squadra meno sbilanciata: se sei in vantaggio e devi difendere, togli uno tra Leao e Pulisic, raddrizzi la squadra e la riequilibri».