Calciomercato Milan, si complica il grande obiettivo per il centrocampo: la richiesta da 50 milioni frena la trattativa. Le ultimissime sui rossoneri

Con una mossa che raffredda le speculazioni di mercato e delinea chiaramente le sue intenzioni, la Lazio ha ribadito in modo inequivocabile la sua posizione riguardo a Nicolò Rovella: il centrocampista è intoccabile, a meno che non venga corrisposta l’intera somma della sua clausola rescissoria, fissata a ben 50 milioni di euro. È quanto emerge da un approfondimento del Corriere dello Sport, che getta luce sulle dinamiche che circondano il futuro del giovane talento.

Il nome di Rovella, infatti, era circolato con insistenza nelle ultime settimane, accostato a due delle big del calcio italiano: il Milan e l’Inter. Per quanto riguarda i rossoneri, le voci sembrano essere state rapidamente smontate. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista non rientrerebbe nella lista dei profili attentamente valutati dalla dirigenza milanista per rinforzare la mediana. Un’indicazione chiara che, almeno per il momento, il Diavolo sta guardando altrove per i suoi obiettivi di mercato.

Più sfumata la situazione con l’Inter. L’interesse nerazzurro, sempre secondo il quotidiano sportivo, sarebbe legato a uno scenario ben specifico: una cessione eccellente a centrocampo. In un’ottica di autofinanziamento e di riorganizzazione della rosa, l’eventuale partenza di un pezzo pregiato della mediana interista potrebbe aprire le porte a nuove opportunità, e in quel caso Rovella potrebbe rientrare tra i nomi considerati. Tuttavia, anche in questa eventualità, la strada per arrivare al giocatore sarebbe lastricata dai famosi 50 milioni di euro.

La Lazio, dal canto suo, non sembra intenzionata a fare sconti o a intavolare trattative al ribasso. La clausola rescissoria di 50 milioni di euro rappresenta un vero e proprio muro invalicabile, una dichiarazione d’intenti che sottolinea l’importanza di Rovella nei progetti tecnici della società biancoceleste. Questo approccio intransigente testimonia la volontà del club di blindare i propri talenti e di cederli solo a fronte di offerte irrinunciabili, che riflettano appieno il valore e il potenziale del giocatore.

Nicolò Rovella, classe 2001, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di impostare l’azione lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. La sua crescita esponenziale e le sue prestazioni recenti hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma la Lazio, acquisendo la piena proprietà del suo cartellino, ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro sul suo futuro.

In definitiva, la situazione attorno a Rovella è chiara: la Lazio non tratta e chiunque voglia assicurarsi le sue prestazioni dovrà essere pronto a sborsare l’intera cifra della clausola. Un segnale forte che definisce le regole del gioco in questa finestra di mercato, con il Corriere dello Sport a fare da eco a una strategia societaria ben definita e mirata alla valorizzazione e alla protezione del proprio patrimonio sportivo.