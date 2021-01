Calciomercato Milan, rossoneri in dubbio sull’acquisto del terzino

Calciomercato Milan, potrebbe essersi concluso con gli arrivi di Meité, Mandzukic e Tomori l’ottimo mercato in entrata dei rossoneri

Potrebbe essersi concluso ieri il calciomercato in entrata del Milan che ha ufficializzato con Tomori il terzo arrivo dopo quello di Meité e Mandzukic. Nonostante il tentativo, fallimentare, per Junior Firpo, ora Maldini e Masssara potrebbero anche decidere di lasciare così la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

FIRPO O NIENTE – L’occasione Junior Firpo, richiesto in prestito per sei mesi, non è andata in porto e la sensazione è che il Milan possa anche decidere di non cercare un altro terzino sinistro concludendo così con una settimana d’anticipo il mercato in entrata.