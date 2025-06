Calciomercato Milan, Romano rivela: «Rossoneri ai ferri corti con Theo Hernandez. Vi spiego perchè»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha rivelato come i rapporti tra Theo Hernandez e il club siano ormai ai minimi termini

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan in relazione a Theo Hernandez:

PAROLE – «Il Milan aveva chiuso l’affare Theo con l’Al-Hilal per 35M totali, l’Atletico Madrid al momento offre molto meno. Meno della metà. Per il Milan al momento non ha senso fare questo affare. L’interesse dall’Atletico è confermato, ma non è una trattativa avanzata. Anche oggi, nella mattinata, dall’Al-Hilal stavano ancora provando a trovare un accordo con Theo e Theo ancora ha detto di no».