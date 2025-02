Calciomercato Milan, Fabrizio Romano conferma tutto! Affare chiuso, sta per sbarcare in Italia

Condividi via email

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha confermato l’accordo con il Feyenoord per Santiago Gimenez

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’accordo del calciomercato Milan per Santiago Gimenez. Tutti i dettagli:

PAROLE – «Santiago Giménez al Milan, here we go! Affare fatto, il Feyenoord accetta l’offerta finale inviata oggi. Affare da oltre 35 milioni di euro bonus inclusi, importante percentuale sulla rivendita».

Il calciatore firmerà con i rossoneri un contratto di 3 anni e mezzo con opzione per il 2029.