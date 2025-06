Calciomercato Milan, raffica di notizie importantissime di Fabrizio Romano: Ricci, Jashari, Xhaka, Morata. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto in una live su Youtube Fabrizio Romano ha fatto il punto su tutte le questioni più calde collegate al Milan, specialmente fronte calciomercato.

RICCI – «Ricci è ad un passo dal Milan per 22 milioni di euro più tre di bonus. La trattativa è iniziata a gennaio e adesso siamo ad un passo dalla chiusura. C’è la possibilità che possa chiudersi il tutto nelle prossime ore».

JASHARI – «Il Bruges sta cercando un calciatore che possa sostituire Jashari. Il club belga continua a chiedere 35 milioni di euro come base fissa, il Milan non è comunque l’unico club interessato a lui».

XHAKA – «Il Milan ha contattato il Bayer Leverkusen per la prima volta la scorsa settimana e vorrebbe chiudere per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Credo che i rossoneri dovessero arrivare ad una cifra ai 12 milioni di euro si potrebbe chiudere».

MORATA – «Il Como si è mosso in maniera importante per Alvaro Morata. Fabregas e l’attaccante sono in contatto costante: posso confermarvi che non farà parte del progetto di Massimiliano Allegri».