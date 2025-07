Calciomercato Milan, il retroscena raccontato da Fabrizio Romano su Jashari: sta succedendo proprio in queste ore. Le ultimissime sui rossoneri

Milan e Jashari, un matrimonio che sembra destinato a farsi. Il centrocampista sta mettendo in atto un vero e proprio pressing sul Brugge per ottenere il via libera e realizzare il suo desiderio di vestire la maglia rossonera. Come riportato da Fabrizio Romano, Jashari è stato “molto chiaro, molto netto” con il club belga, esprimendo in maniera inequivocabile la sua volontà di trasferirsi a Milano.

In queste ore decisive, il giocatore e i suoi agenti stanno “continuando ad insistere” e “ce la stanno mettendo tutta” per convincere il Brugge a dare l’ok definitivo. La determinazione di Jashari è un fattore cruciale che potrebbe sbloccare una trattativa che si è dimostrata complessa, come spesso accade nel calciomercato.

Dal canto suo, il Milan osserva la situazione con fiducia. La dirigenza rossonera attende il “via libera” dal Brugge, convinta di poter chiudere positivamente l’operazione. Tuttavia, la cautela è d’obbligo: i “passaggi con il Brugge” non sono mai scontati, e le scorse settimane di trattative hanno dimostrato quanto possano essere lunghi e articolati i negoziati con il club belga.

L’arrivo di Jashari rinforzerebbe il centrocampo del Milan con un profilo giovane, dinamico e con grandi prospettive. La sua insistenza testimonia non solo il desiderio di un salto di qualità, ma anche la chiara percezione di quanto il progetto rossonero possa essere stimolante per la sua carriera. Tutti gli occhi sono puntati sul Brugge: resisterà alla ferma volontà del giocatore? Il Milan spera di no.