Calciomercato Milan, Romagnoli può restare senza rinnovo: le ultime

Calciomercato Milan, nonostante il contratto in scadenza tra un anno Alessio Romagnoli può rimanere anche senza rinnovo

Calciomercato Milan, i rossoneri, oltre alle situazioni contrattuali di Kessié e Calabria, devono risolvere anche quella di Alessio Romagnoli. Il centrale di Anzio è in scadenza il 30 giugno del 2022 ma come riportato da calciomercato.com ci sarebbe un’importante novità sul suo futuro.

PERMANENZA SENZA RINNOVO – Un pò per mancanza di offerte concrete, un pò per la voglia del ragazzo che non preme assolutamente per andarsene, è probabile che Romagnoli possa rimanere al Milan anche con il contratto in scadenza. Il calciatore è convinto di potersi giocare le sue carte in rossonero rientrando stabilmente nelle rotazioni con Kjaer e Tomori.