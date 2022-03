Calciomercato Milan: Lotito punta Romagnoli per sostiture Acerbi

Il futuro di Francesco Acerbi in casa Lazio resta da definire. Lotito vuole un’offerta conveniente e nel frattempo contatta Romagnoli

Il futuro di Francesco Acerbi in casa Lazio resta da definire. Lotito non ha intenzione di privarsi del suo difensore se non di fronte ad un’ offerta convincente.

Nel frattempo però, come riporatto dal Corriere dello Sport ha contattato Romagnoli, chè è in trattativa con il Milan per il rinnovo