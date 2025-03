Calciomercato Milan, rivoluzione confermata! Tutti a rischio e una sola certezza: indiscrezione pesantissima

Calciomercato Milan, a giugno sarà rivoluzione, indiscrezione confermata: si ripartirà dalle poche certezze come Reijnders

Come riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan prepara la rivoluzione in vista della prossima estate.

Da Theo a Leao fino a Mike Maignan, nessuno ha più il posto assicurato. Tutti e tre sono sul mercato. Ci sarà poi da capire cosa succederà ai giocatori in prestito secco, come Joao Felix e Abraham. In casa Milan si ripartirà dalle (poche) certezze, come Tijjani Reijnders.