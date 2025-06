Calciomercato Milan: Allegri guida la rivoluzione, tanti nomi in uscita per rifondare la squadra

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole rivoluzionare la rosa della prossima stagione: tutti i nomi in uscita

La sessione estiva di calciomercato del 2025 si preannuncia rovente in casa Milan. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, si respira aria di rivoluzione e, come spesso accade con un nuovo tecnico, diversi giocatori sono stati dichiarati non rientranti nei piani del mister. La volontà è chiara: costruire una squadra modellata sulle idee di Allegri, forte e competitiva, e per farlo è necessario sfoltire la rosa e reinvestire sul mercato. A rivelare la lista dei “sacrificabili” è il noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, le cui anticipazioni sono sempre attente e ben informate.

L’elenco stilato da Schira è piuttosto lungo e include nomi importanti, alcuni dei quali hanno rivestito ruoli di primo piano nelle scorse stagioni. Tra i difensori, spiccano le possibili partenze di Vazquez, un giocatore che non ha mai trovato piena continuità, e Emerson Royal, il cui impatto non ha evidentemente convinto appieno il nuovo staff tecnico. Anche il futuro di Malick Thiaw sembra in bilico; il giovane difensore tedesco, nonostante alcune buone prestazioni, potrebbe essere considerato un elemento su cui monetizzare per finanziare nuovi acquisti. Ma la notizia più clamorosa in difesa riguarda senza dubbio Theo Hernandez. Il terzino francese, da anni uno dei punti fermi e tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello europeo, è finito nella lista dei partenti. Una cessione che, se si concretizzasse, frutterebbe una cifra consistente e permetterebbe al Milan di operare con maggiore margine sul mercato in entrata, ma che lascerebbe anche un vuoto enorme sulla fascia sinistra. Accanto a loro, anche il portiere Terracciano sembra destinato a cambiare aria, cercando magari una squadra dove poter avere maggiore spazio da titolare.

Passando al centrocampo, le decisioni di Allegri non sono meno radicali. Il calciomercato Milan potrebbe dire addio a Yunus Musah, arrivato con aspettative elevate ma che non ha sempre dimostrato la continuità desiderata. Ancora più significativa sarebbe la partenza di Ismaël Bennacer. L’algerino, perno del centrocampo rossonero per diverse stagioni, sembra non rientrare nella visione tattica del nuovo allenatore, una scelta che farà discutere e che richiederà l’acquisto di un mediano con caratteristiche diverse. Anche Yacine Adli, che ha avuto i suoi momenti ma non ha mai trovato una vera e propria consacrazione, figura tra i partenti. Questi movimenti indicano una chiara volontà di Allegri di ridisegnare la mediana a sua immagine e somiglianza, cercando forse giocatori più fisici o con diverse attitudini nella costruzione del gioco.

L’attacco è un altro reparto che subirà profonde modifiche. Samuel Chukwueze, arrivato con grandi aspettative la scorsa estate, non è riuscito a incidere come sperato e il suo futuro sembra lontano da Milanello. La sua cessione permetterebbe di liberare un slot e forse di puntare su un esterno con caratteristiche più adatte al gioco di Allegri. Il giovane Marko Lazetic, che ha avuto poche opportunità per mettersi in mostra, sarà probabilmente ceduto per trovare spazio e continuità altrove. Anche Noah Okafor, attaccante svizzero che ha mostrato lampi di talento ma anche qualche incertezza sotto porta, potrebbe salutare il Diavolo. Infine, il futuro di Lorenzo Colombo sembra anch’esso lontano dal Milan; dopo vari prestiti, la società potrebbe decidere per una cessione a titolo definitivo.

La lista, fornita con dovizia di particolari da Nicolò Schira, è un chiaro segnale delle intenzioni del Milan e di Max Allegri. Si tratta di una profonda rifondazione, volta a ridare nuovo slancio e identità a una squadra che nelle ultime stagioni ha mostrato alti e bassi. Le cessioni di questi giocatori permetteranno al club di incassare denaro fresco da reinvestire sul mercato per acquisire profili più funzionali al progetto del tecnico livornese. I tifosi rossoneri possono aspettarsi un’estate di grandi movimenti e di decisioni coraggiose, con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia è chiara: Allegri ha in mente una squadra ben definita e sta agendo di conseguenza per plasmarla.