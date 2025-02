Calciomercato Milan, Furlani blinda il top player! Accordo raggiunto e fumata bianca dietro l’angolo

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, è pronto a blindare Mike Maignan: accordo raggiunto e fumata bianca dietro l’angolo

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan alla voce rinnovi.

Ben avviato il tavolo con Maignan. Anche per lui strada in discesa e nel suo caso l’urgenza c’è dal momento che il vincolo scade nel 2026. Come per Reijnders, il prolungamento dovrebbe arrivare fino al 2029 con un ingaggio in crescita da 3,2 a 5 milioni netti (più bonus). L’obiettivo del club rossonero è formalizzare il nuovo accordo entro l’estate, in modo da non iniziare la prossima stagione col francese in scadenza.