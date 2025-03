Calciomercato Milan, il top player rinnova? Questa scelta sarà decisiva per il futuro. Tifosi increduli

Calciomercato Milan, Mike Maignan rinnova con il club rossonero? Decisiva in questo senso la scelta del nuovo Direttore Sportivo

Come riferito da calciomercato.com, nelle prossime settimane il calciomercato Milan dovrà decidere anche cosa fare con Mike Maignan, il cui futuro resta ancora in bilico nonostante un’intesa già raggiunta da settimane con il club rossonero per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026.

La decisione finale verrà presa dopo la nomina del nuovo Direttore Sportivo: Paratici o chi per lui dovrà dare o meno il via libera alla ratifica dell’accordo da 5 milioni di euro più bonus fino al 2028 con opzione fino al 2029.