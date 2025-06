Calciomercato Milan, Tare spera ancora in quel rinnovo! Spunta il piano dell’albanese, i dettagli

Calciomercato Milan, nonostante la situazione intricata Igli Tare spera ancora nel rinnovo di Liberali, attualmente in scadenza nel 2026

La gestione del talento di Mattia Liberali è diventata un vero e proprio punto critico all’interno della gestione di Kirovski e ha contribuito, secondo le accuse, alla retrocessione del Milan Futuro in Serie D, culminata nella dolorosa sconfitta ai playout contro la SPAL. Il giovanissimo trequartista rossonero, classe 2007, è stato riportato in Primavera con l’obiettivo di garantirgli un maggiore minutaggio, più spazio e una rinnovata fiducia. Tuttavia, è innegabile che la delicata situazione vissuta abbia acceso un campanello d’allarme nell’entourage del giocatore, spingendolo a valutare attentamente ogni opportunità al di fuori del calciomercato Milan.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.com, le percentuali di un addio da parte del promettente fantasista sono attualmente molto alte. Nonostante il direttore sportivo Igli Tare nutra una grande stima per Liberali e abbia in agenda il suo rinnovo contrattuale – l’attuale accordo scade il 30 giugno 2026 – per un prolungamento di almeno tre anni, la possibilità che il giovane talento lasci il club di Via Aldo Rossi è concreta. Questa incertezza sul futuro del giocatore evidenzia le difficoltà nella gestione dei giovani talenti emergenti, un tema sempre più rilevante nel calcio moderno.

Il mercato attorno a Liberali è in fermento. Diverse squadre di Serie A hanno già manifestato un concreto interesse. Tra queste, il Lecce si è fatto avanti chiedendo informazioni dettagliate, dimostrando una chiara intenzione di monitorare la situazione. Anche il Parma e il Cagliari sono sul pezzo, valutando l’inserimento del giovane nel loro organico. La presenza di questi club di massima serie sottolinea il valore riconosciuto a Mattia Liberali, nonostante le recenti vicissitudini.

Non solo la Serie A è attenta al suo sviluppo. Liberali ha ampio mercato anche in Serie B, dove club come lo Spezia e la Carrarese stanno monitorando con attenzione una possibile occasione di prestito. Questa opzione si concretizzerebbe nel caso in cui il Milan decidesse di cederlo a titolo definitivo a un club della massima serie italiana, permettendogli comunque di accumulare esperienza in un campionato competitivo come la B. Questo scenario evidenzia la strategia a doppio binario che potrebbe essere adottata per il futuro del giocatore: una cessione per poi valorizzarlo altrove o un prestito per garantirgli il minutaggio necessario per la sua crescita.

La discontinuità nella gestione e la mancanza di un percorso chiaro per Liberali sembrano aver influito negativamente sulla sua permanenza al Milan. La fiducia persa, o almeno intaccata, dalla retrocessione del Milan Futuro, ha spinto il suo entourage a esplorare tutte le possibili alternative. La situazione di Liberali è emblematica delle sfide che i grandi club affrontano nella gestione dei loro vivai, dove la promessa di un futuro brillante deve essere sostenuta da una pianificazione concreta e da opportunità di crescita tangibili. Il caso di Mattia Liberali sarà sicuramente uno dei più interessanti da seguire nelle prossime sessioni di mercato, con il suo futuro professionale che appare sempre più lontano dalla maglia rossonera. La speranza è che, qualunque sia la sua destinazione, possa trovare il contesto ideale per esprimere appieno il suo indiscutibile talento.