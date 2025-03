Calciomercato Milan, rotti gli indugi! Il senatore resta a Milanello, cifre e dettagli del nuovo accordo

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno rotto gli indugi: Florenzi verso il rinnovo annuale e la permanenza in rossonero

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan avrebbe rotto gli indugi per quanto riguarda il futuro di Alessandro Florenzi, senatore dello spogliatoio rossonero da poco rientrato dopo l’infortunio al ginocchio e in scadenza di contratto al termine della stagione.

Florenzi viaggia verso il rinnovo fino al 2026 con il Milan a cifre dimezzate rispetto ai 3 milioni attuali. Aprile il mese giusto per la fumata bianca.