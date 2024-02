Rinnovo Calabria, futuro delineato: cosa succede a giugno, le ultime

Rinnovo Calabria, il futuro del capitano del Milan sembra essere delineato: pronto il prolungamento per il classe ’96

Come riportato da Tuttosport, appare delineato nel calciomercato Milan il futuro di Davide Calabria.

Il capitano dei rossoneri è in scadenza a giugno del 2025 ma presto entreranno nel vivo i discorsi per il rinnovo del contratto: l’idea è quella di estendere l’accordo al 2026 magari inserendo anche un’opzione per la stagione successiva. Tra le parti c’è grandissima fiducia di arrivare alla fumata bianca.