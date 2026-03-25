Calciomercato Milan, il clamoroso retroscena estivo e i rimpianti di Allegri sul possibile centravanti rossonero

Calciomercato Milan, spunta fuori un clamoroso retroscena riguardante un sogno sfumato per l’attacco rossonero. Ecco di chi si tratta

Un retroscena di mercato è pronto a far discutere in casa Milan, soprattutto alla luce della stagione in corso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in estate i rossoneri avrebbero parlato a lungo con Rasmus Hojlund, attaccante danese oggi protagonista con il Napoli.

La trattativa non si è concretizzata, ma il nome dell’ex Atalanta continua a pesare come un possibile rimpianto. Secondo la ricostruzione, anche Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, avrebbe valutato positivamente il profilo del centravanti, ritenendo che con un giocatore come Hojlund la squadra sarebbe potuta essere ancora più vicina allo scudetto. Una riflessione mai confermata ufficialmente, ma ritenuta credibile dagli ambienti vicini al club.

Hojlund decisivo a Napoli

Nel frattempo, Hojlund si è preso la scena con la maglia del Napoli, diventando uno dei protagonisti della stagione. L’attaccante danese ha messo insieme 14 gol e 3 assist tra tutte le competizioni, numeri che hanno permesso ai partenopei di restare pienamente in corsa per un posto in Champions League e, allo stesso tempo, di alimentare il sogno scudetto.

Il suo rendimento è stato ancora più significativo considerando le difficoltà nel reparto offensivo del Napoli, tra l’infortunio di Romelu Lukaku e il rendimento altalenante di Lorenzo Lucca, poi ceduto nel mercato di gennaio.

Corsa serrata con il Milan

Il presente racconta di un Napoli in piena lotta con il Milan per il secondo posto, con le due squadre separate da un solo punto e entrambe a inseguire l’Inter, capolista con un vantaggio di sette lunghezze.

In questo scenario, il nome di Hojlund torna inevitabilmente al centro del dibattito. Il suo impatto con il Napoli rappresenta un valore aggiunto per gli azzurri e, allo stesso tempo, un possibile rimpianto per il Milan, che in estate aveva valutato concretamente il suo acquisto.

Con il finale di stagione alle porte, ogni dettaglio può fare la differenza. E anche le scelte di mercato, col senno di poi, assumono un peso ancora maggiore nella corsa ai vertici della Serie A.

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