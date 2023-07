Calciomercato Milan: rimandato l’investimento per il terzino?

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo. In tal senso potrebbe però rimandare l’investimento per il terzino

Un volto nuovo a destra, ma senza fretta. La campagna acquisti del Milan non si chiuderà con l’arrivo dal Valencia di Yunus Musah, ma con altri due innesti, probabilmente un terzino sinistro e un difensore centrale.

Sulla corsia di destra come riportato da Calciomercato.com Calabria e Florenzi, le prime due scelte, non sono insostituibili, l’idea del Milan è quella di portare in rossonero un nuovo potenziale titolare. Salvo sorprese, il grande investimento verrà rimandato all’estate 2024, per ragioni diverse i nomi di Singo del Torino e Fresneda del Valldolid non vanno considerati come prioritari.