Calciomercato Milan, importantissimo rilancio per Javi Guerra! Tare fa sul serio, la posizione del Valencia

Calciomercato Milan, Igli Tare ha effettuato un importante rilancio per Javi Guerra, centrocampista del Valencia: la posizione degli spagnoli

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo e una delle società più attive, sebbene finora soprattutto sul fronte delle cessioni, è indubbiamente il calciomercato Milan. Come sottolineato dal noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo consueto editoriale per TMW, il club rossonero si appresta a rafforzare la propria rosa in ogni reparto, ma con una chiara priorità: il centrocampo.

La recente partenza di Reijnders ha infatti creato un vuoto che necessita di un investimento immediato e mirato. È in questo contesto che il nome di Javi Guerra del Valencia emerge con prepotenza, diventando l’obiettivo primario per la mediana rossonera. La trattativa per il giovane talento spagnolo si preannuncia non semplice, a causa della resistenza del club valenciano. Tuttavia, la dirigenza milanista, con Tare e Allegri in prima linea, è fortemente convinta che Guerra sia il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Reijnders. Questa ferma convinzione rende la pista estremamente calda.

Dopo un’offerta iniziale, il Milan non si è tirato indietro e ha deciso di rilanciare con forza, arrivando a proporre la cifra di 21 milioni di euro. Nonostante la richiesta del Valencia sia di 25 milioni, l’ottimismo filtra dagli ambienti rossoneri, che confidano di poter strappare il “sì” definitivo nei prossimi giorni. La determinazione del Milan a chiudere per Guerra è evidente e rappresenta un segnale chiaro delle intenzioni del club per la prossima stagione.

Parallelamente all’affare Javi Guerra, il Milan sta portando avanti anche l’operazione che potrebbe portare Granit Xhaka a vestire la maglia rossonera. Il centrocampista svizzero ha manifestato la sua chiara volontà di lasciare il Bayer Leverkusen e ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. A questo punto, l’ostacolo principale rimane il raggiungimento di un’intesa economica con il club tedesco. Un’idea iniziale era quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche del Leverkusen; in tal senso, il nome di Thiaw era stato preso in considerazione, ma, come riporta Ceccarini, il club tedesco non ha mostrato interesse per il difensore. Il Milan dovrà quindi trovare una soluzione economica per accontentare le richieste del Leverkusen e portare a termine un acquisto che aggiungerebbe esperienza e leadership al centrocampo.

Ma il Milan non si ferma al centrocampo. Il club di Via Aldo Rossi si sta muovendo anche sul fronte offensivo. Sebbene Saelemaekers rientrerà alla base dopo il prestito, l’intenzione è quella di aggiungere un ulteriore esterno d’attacco di qualità alla rosa. Ed è qui che emerge una suggestione importante: Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus è oggetto di una valutazione approfondita da parte del Milan. Uno dei nodi principali da sciogliere riguarda sicuramente l’ingaggio del giocatore, che è elevato. Tuttavia, la chiara volontà di Chiesa di rientrare in Italia rende questa ipotesi da non sottovalutare per i rossoneri. L’opportunità di acquisire un giocatore del calibro di Chiesa è attentamente considerata non solo dal Milan, ma anche da altre squadre di Serie A, come il Napoli, che sta cercando un sostituto per Kvaratskhelia.

Insomma, il mercato del Milan è in piena ebollizione. Le parole di Niccolò Ceccarini per TMW dipingono un quadro di un club determinato a rinforzarsi in maniera significativa, con priorità ben definite e alcune importanti trattative in corso. I tifosi rossoneri possono aspettarsi settimane ricche di novità e colpi di scena, mentre la dirigenza lavora senza sosta per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.