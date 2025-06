Calciomercato Milan, Tare tra gioie e dolori: colpo chiuso ma il centrocampo resta sguarnito. Ecco perchè

Calciomercato Milan, Igli Tare, nuovo DS rossonero, chiude per Samuele Ricci ma congela il colpo Granit Xhaka. Ecco perchè

Il calciomercato estivo del Milan sta prendendo direzioni diverse per i suoi obiettivi di centrocampo. Se l’arrivo di Samuele Ricci, giovane e promettente mediano italiano proveniente dal Torino, si preannuncia come un successo strategico per i rossoneri, le trattative per Granit Xhaka (capitano della nazionale svizzera e centrocampista del Bayer Leverkusen) hanno subito una battuta d’arresto inaspettata.

L’acquisizione di Ricci si allinea perfettamente con la filosofia di Red Bird, la proprietà del Diavolo, che punta su giovani talenti con un alto potenziale di crescita e, soprattutto, di futura plusvalenza. Nonostante la minore esperienza e leadership rispetto al più navigato Xhaka, Ricci è visto come il nuovo perno davanti alla difesa, un ‘numero 6’ su cui costruire il progetto tecnico ed economico del club. Il suo profilo – giovane, italiano, forte – lo rende un investimento ideale, con l’aspettativa che possa generare un importante guadagno per le casse milaniste nel giro di tre o quattro anni.

Pista Xhaka Bloccata: Richieste Troppo Alte

La situazione è ben diversa per Granit Xhaka. Nonostante l’accordo già raggiunto tra il direttore sportivo Tare e gli agenti del giocatore per un contratto triennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione, la trattativa con il Bayer Leverkusen è in stallo. La prima offerta verbale del club lombardo, di 10 milioni di euro, è stata ritenuta insufficiente dalla società tedesca, che valuta il suo capitano almeno 17-18 milioni. Dal quartier generale di Via Aldo Rossi non è arrivato il via libera per rilanciare e avvicinarsi alle pretese del Leverkusen, portando a un improvviso congelamento della negoziazione.

Alternative in Vista: Musah verso la Premier, Nuovi Nomi per il Centrocampo

Con la pista Xhaka sempre più fredda, Tare è ora al lavoro per trovare soluzioni alternative e sfoltire la rosa. In particolare, il centrocampista statunitense Yunus Musah è ufficialmente sul mercato. Con il Napoli che non si è più fatto avanti, i suoi agenti lo stanno offrendo a diversi club di Premier League. L’obiettivo del Milan è cedere Musah per poi puntare su profili come Jashari o Guerra, al fine di completare un reparto centrale che, allo stato attuale, vede già nomi del calibro di Fofana, Bondo, Pobega, Bennacer, Adli, lo stesso Ricci e il talentuoso Modric. I tifosi rossoneri attendono ora di vedere quali saranno le prossime mosse del club per rafforzare definitivamente la mediana.