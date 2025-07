Calciomercato Milan, fissate le visite mediche di Ricci! Ecco quando farà approdo a Milanello il centrocampista. Le ultimissime

Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo a centrocampo. Domani, Samuel Ricci sosterrà le visite mediche di rito che sanciranno il suo passaggio in maglia rossonera. L’accordo tra il Milan e il Torino è stato raggiunto, e il giovane centrocampista è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore del Diavolo.

L’operazione, da tempo nell’aria, ha trovato la sua quadratura dopo una trattativa serrata. Il Milan ha dimostrato una forte volontà di portare Ricci a Milano, vedendo in lui un profilo ideale per rinforzare il reparto mediano. La sua duttilità, la visione di gioco e la capacità di impostazione lo rendono un elemento prezioso per la squadra di Massimiliano Allegri, che potrà contare su un’opzione in più in mezzo al campo.

Ricci, classe 2001, arriva al Milan con l’entusiasmo di chi vuole dimostrare il proprio valore in una grande piazza. La sua crescita esponenziale negli ultimi anni al Torino non è passata inosservata, e ora è chiamato a compiere un ulteriore salto di qualità. Le visite mediche di domani rappresentano l’ultimo step formale prima della firma sul contratto e l’inizio della sua nuova avventura.

Dopo l’esito positivo degli accertamenti clinici, Ricci apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan, per poi mettersi a disposizione del tecnico e dei nuovi compagni. La tifoseria rossonera attende con impazienza l’ufficialità, sperando che Ricci possa contribuire in modo significativo ai successi futuri del club.