Calciomercato Milan, una concorrente si sfila per Ricci! Tare prende nota, prossime settimane decisive

Calciomercato Milan, la Lazio si sfila dalla corsa per Samuele Ricci del Torino: Tare ancora in corsa, tutti i dettagli

Le recenti indiscrezioni che accostavano Samuele Ricci alla Lazio hanno trovato un secco smentito. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, il centrocampista del Torino non rientra nei piani attuali del club biancoceleste. Quella per Ricci era stata una vecchia intuizione di Maurizio Sarri, un nome che riemergeva ciclicamente ma che ora sembra definitivamente tramontato per la società capitolina. La direzione intrapresa dalla Lazio è chiara: guardare avanti, non indietro. Pertanto, le voci su una nuova avanzata per il mediano granata sono da considerarsi prive di ogni fondamento.

Questa presa di posizione della Lazio apre scenari interessanti per il futuro di Samuele Ricci, che rimane un profilo molto ambito in Serie A. Il calciomercato Milan, in particolare, si conferma come il club maggiormente interessato al giovane talento. Come già anticipato a gennaio, i rossoneri sono sempre in pole position per accaparrarsi le prestazioni del classe 2001. L’interesse del Milan per Ricci non è una novità, ma un filo rosso che lega le finestre di mercato. La mezzala del Torino, con la sua visione di gioco, la sua capacità di interdizione e la sua progressione, rappresenta un elemento ideale per il centrocampo rossonero, che cerca dinamismo e qualità.