Calciomercato Milan, super colpo per la prossima stagione: «Operazione già impostata». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha regalato grandi gioie ai tifosi in questa sessione. Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, però, potrebbe arrivare anche Ricci del Torino in estate.

«Ricci sarà l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. L’operazione è già stata impostata, poi le trattative vanno chiuse, ma l’intenzione del Milan è di andare avanti fino alle firme del giocatore del Torino»