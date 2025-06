Calciomercato Milan, super accelerata per Ricci: chiusura sempre più vicina. Le cifre dell’affare con il Torino. Le ultimissime notizie

Il Milan sta dimostrando grande attività sul mercato, muovendosi su più fronti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le trattative più calde, spicca quella con il Torino per Samuele Ricci, come riportato da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport.

Il centrocampista granata, classe 2001, è da tempo nel mirino dei rossoneri, che lo considerano un profilo ideale per dare qualità e dinamismo al proprio reparto mediano. La valutazione che il Torino fa di Ricci si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che il Milan, pur considerandola importante, sembra disposto a trattare. Marchetti ha infatti sottolineato come “si può fare”, evidenziando una concreta possibilità che l’affare vada in porto.

I contatti tra le due società si sono intensificati nelle ultime ore, con il Milan che ha messo sul piatto un’offerta che si avvicina alle richieste del club piemontese. L’accordo con il giocatore sembra già essere stato trovato da tempo, il che facilita ulteriormente la negoziazione tra le parti. La volontà di Ricci di approdare in una grande piazza come Milano potrebbe rivelarsi un fattore decisivo.

L’eventuale arrivo di Samuele Ricci rappresenterebbe un innesto significativo per il Milan, che cerca elementi giovani ma già affermati nel panorama calcistico italiano. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e l’intelligenza tattica lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi centrocampo. Il lavoro sul mercato dei rossoneri prosegue, con l’obiettivo di consegnare a Max Allegri una squadra competitiva e profonda in ogni reparto, e l’operazione Ricci è sicuramente una delle priorità su cui si sta concentrando l’attenzione della dirigenza.