Calciomercato Milan, la dirigenza non vuole mollare Ricci: servirà però trattare con Cairo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan si appresta a vivere una sessione estiva ricca di operazioni. Uno degli obiettivi (ormai da un anno a questa parte) è Samuele Ricci, centrocampista anche della nazionale italiana.

Il calciatore in forza al Torino è un pallino della dirigenza rossonera. Urbano Cairo, per lasciar partire l’ex calciatore dell’Empoli ha richiesto una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro. Servirà dunque trattare con lui.