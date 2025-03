Calciomercato Milan, rossoneri a tutta su Ricci! Spunta la promessa di Cairo che fa sperare il Diavolo

Condividi via email

Calciomercato Milan, Samuele Ricci è il grande obiettivo del club rossonero per la prossima stagione: spunta la promessa di Cairo al ragazzo

Come riferito da calciomercato.com, Samuele Ricci è il primo obiettivo del calciomercato Milan per il centrocampo:

PAROLE – «I dirigenti rossoneri hanno già allacciato i contatti con l’entourage del calciatore, che ovviamente vede di buon occhio un suo eventuale trasferimento da Torino a Milano. Però bisogna fare i conti con la possibile concorrenza dell’Inter e con la richiesta di Urbano Cairo, che per Ricci vuole una trentina di milioni di euro. Nel caso dovessero arrivare delle offerte intorno a queste cifre, il presidente granata lo lascerebbe partire, come promesso in occasione del rinnovo del contratto fino al 2028 firmato lo scorso gennaio».