Calciomercato Milan, conferme su Ricci: parte il derby con l’Inter, Cairo ha fissato il prezzo

Calciomercato Milan, importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Samuele Ricci: derby con l’Inter, Cairo fissa il prezzo

Come riferito da calciomercato.com, piovono conferme sull’interesse del calciomercato Milan per Samuele Ricci:

PAROLE – «Il prezzo di vendita si attesta oggi tra i 35 e i 40 milioni di euro. L’Inter, che in questi ultimi mesi farà i suoi opportuni ragionamenti su Calhanoglu e Frattesi, è vigile, mentre il Milan – che in questi giorni prenderà decisioni strategiche per il suo futuro prossimo in merito ai prossimi direttore sportivo ed allenatore – pensa ad uno dei migliori giocatori italiani del nostro campionato per aumentare il livello del proprio centrocampo. E da tempo è in contatto con l’entourage di Ricci per strappare una prelazione. Il derby milanese di mercato è appena cominciato».