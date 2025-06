Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti assicura: «Questo calciatore giocherà in rossonero il prossimo anno». Le ultimissime sui rossoneri

Le parole di Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, lasciano pochi dubbi: Samuele Ricci sarà un nuovo giocatore del Milan. L’annuncio, seppur informale, arriva con il consueto entusiasmo di Pellegatti, che scherza anche sulla location del centrocampista del Torino.

“Ricci, che in questi giorni è in Uganda, posa con delle scimmie o dei bufali… ebbene Ricci sarà un giocatore del Milan”, ha dichiarato Pellegatti, sottolineando come l’affare sia ormai in dirittura d’arrivo. Questa affermazione, per chi conosce il modus operandi del giornalista, equivale a una conferma quasi ufficiale. Nonostante la distanza geografica di Ricci, impegnato in un viaggio personale, i contatti tra i club e gli agenti sono evidentemente proseguiti senza intoppi.

La frase di Pellegatti prosegue chiarendo la situazione: “Su questo non ci sono dubbi, c’è solo da sistemare qualche dettaglio”. Questo significa che l’accordo di massima tra il Milan e il Torino è stato raggiunto, così come l’intesa con il giocatore stesso. I “dettagli” a cui si fa riferimento sono probabilmente le ultime formalità burocratiche o piccole clausole contrattuali che non inficeranno l’esito positivo della trattativa.

L’arrivo di Samuele Ricci rappresenterà un rinforzo significativo per il centrocampo rossonero. Il classe 2001, con la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua precisione nei passaggi, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano nel suo ruolo. Il Milan, con questo acquisto, continua la sua politica di ringiovanimento della rosa, puntando su talenti italiani che possano garantire solidità e qualità per il presente e per il futuro. L’attesa è ora tutta per l’ufficialità, ma le parole di Pellegatti sembrano aver fugato ogni incertezza.