Calciomercato Milan, stabilito l’obiettivo a centrocampo! Contatti serrati, serve questa cifra per la fumata bianca

Calciomercato Milan, per la prossima estate l’obiettivo numero uno a centrocampo resta Samuele Ricci: servono circa 30 milioni di euro

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, il calciomercato Milan si sta già muovendo in vista della prossima estate soprattutto per quanto riguarda il reparto di centrocampo. In questo senso il primo obiettivo resta sempre Samuele Ricci del Torino per il quale sono tuttora in corso contatti con Cairo.

La valutazione è di almeno 30 milioni di euro e sul ragazzo c’è anche l’Inter ma il Milan ha tutta l’intenzione di provarci fino in fondo.