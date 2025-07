Calciomercato Milan, non solo Ricci per il centrocampo: intesa più vicina anche per quest’altro super colpo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan stringe i tempi per assicurarsi le prestazioni di Armand Jashari, il talentuoso centrocampista che ha incantato l’Europa con la maglia del Club Brugge. Secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, è previsto a breve un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e i rappresentanti del club belga, con l’obiettivo dichiarato di limare gli ultimi dettagli e trovare la quadratura del cerchio per un trasferimento che potrebbe rivelarsi uno dei più onerosi di questa sessione di mercato.

L’interesse del Diavolo per Jashari non è certo una novità. Da settimane il nome del giovane mediano, noto per la sua visione di gioco, la capacità di interdizione e un innato senso della posizione, circola con insistenza negli uffici di Via Aldo Rossi. Le sue prestazioni in patria e in campo internazionale hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, ma il Milan sembra in vantaggio, forte di un progetto tecnico convincente e della volontà del giocatore di vestire la maglia del club lombardo.

Il nodo cruciale della trattativa, come spesso accade, è rappresentato dalla valutazione economica. Il Club Brugge, consapevole del potenziale del proprio gioiello e del folto corteggiamento, ha finora mantenuto una posizione rigida, chiedendo una cifra considerevole. Tuttavia, il Corriere dello Sport suggerisce che i rossoneri potrebbero essere disposti a spingersi fino a 35 milioni di euro per chiudere l’affare. Una cifra importante, che testimonia la ferma intenzione della società milanista di rafforzare il reparto nevralgico del campo con un elemento di assoluta qualità e prospettiva.

L’ottimismo filtra dagli ambienti milanisti. L’imminente incontro potrebbe essere decisivo per sbloccare la situazione e portare Jashari all’ombra della Madonnina. Se l’intesa venisse raggiunta su queste basi, il Milan si assicurerebbe uno dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico europeo, un tassello fondamentale per il presente e il futuro del club.